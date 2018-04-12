В Самаре двух борцов с коррупцией из ФСБ задержали за взятку в 2,5 млн рублей

Замруководителя службы экономической безопасности и начальник отдела «М» управления ФСБ по Самарской области задержаны за взятку, превышающую 2,5 млн рублей, сообщает СК.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, сотрудники СК и оперативники ФСБ задержали «по подозрению в получении взятки замначальника службы экономической безопасности и начальника отдела „М“ УФСБ по Самарской области».

Как считает следствие, задержанные сотрудники спецслужбы получили с помощью банковских переводов на счета подконтрольной организации более 2,5 млн рублей. Эти деньги руководство самарской фирмы заплатило за то, что сотрудники госбезопасности закроют глаза на нарушения в работе перевалочных баз нефти в регионе.

Заведено уголовное дело.