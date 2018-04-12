На Алтае изъяли 5000 бутылок контрафактной водки? 

Говорят, правоохранители «накрыли» орггруппу, которая наладила в крае сбыт нелегального алкоголя. И какой размах у этих дельцов был?
Согласно оперативной информации, полученной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю, преступная группа жителей региона действовала с большим размахом. Немаркированную водку, произведённую в Республике Казахстан и на территории РФ, эти «дельцы» маркировали поддельными федеральными спецмарками и реализовывали под видом легальной продукции.
Один из главных фигурантов при силовой поддержке бойцов региональной Росгвардии был взят с поличным в Бийске (пытался реализовать 220 коробок водки), следом были задержаны пять его подельников. По информации помощника начальника Управления Росгвардии по Алтайскому краю Владимира Антропова, в ходе оперативно-разыскных мероприятий с участием ОМОН было проведено 15 обысков, в ходе которых изъято более пяти тысяч бутылок водки, 120 литров спирта, большое количество денежных средств, черновые записи.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки… », «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование»).