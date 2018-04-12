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Тренер из Волжского получил два года тюрьмы за продажу анаболиков
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Тренер из Волжского получил два года тюрьмы за продажу анаболиков 

ria34.ru 2 часа назад
Фото: ria34.ru
Волгоградский областной суд изменил приговор Волжского городского суда и назначил реальный срок в два года колонии 24-летнему спортивному тренеру Виталию Матвееву.
Как сообщила РИА34 старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Чередина, в декабре 2016 года обвиняемый продал своему знакомому за тысячу рублей два блистера со 100 таблетками сильнодействующего вещества — станозолол. Во время обысков у тренера было найдено 5 граммов запрещенных к свободному обороту веществ.
— Также на почте обнаружены и изъяты пять посылок на имя Матвеева, заказанные им через Интернет, — пояснила Оксана Черединана. — В них было более 100 гр анаболических стероидов. По заключению экспертов все стероиды содержат такие сильнодействующие вещества как метандиенон, местеролон, 1-тестостерон и станозолол и другие.
Ранее по статье «Незаконное приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт сильнодействующего вещества в крупном размере» получил штраф в 100 тысяч рублей. Матвеев вину не признал, пояснив, что покупал стероиды исключительно для личного использования.
— Представитель гособвинения не согласился со столь мягким приговором и оспорил его в апелляционном порядке, требуя ужесточить наказание, — добавили в надзорном ведомстве. — Областной суд разделил мнение прокуратуры и заменил Матвееву штраф на 2 года лишения свободы в колонии общего режима.
Спортивного тренера взяли под стражу в зале суда. Срок он будет отбывать в колонии общего режима.
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