По факту поджога машины главы Сормовского района возбуждено уголовное дело

Об этом Newsroom24 сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, что пожарные были вызваны в 18:52 по адресу бульвар Юбилейный, 13. Горение автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо» было прекращено. В результате возгорания был поврежден моторный отсек, правое зеркало и фара. Площадь пожара составила 1 кв. метр.

Причина пожара устанавливается.

В прокуратуре Сормовского района Newsroom24 сообщили, что их ведомством признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по данному инциденту по ч.2 ст. 167 УК РФ (поджог).