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По факту поджога машины главы Сормовского района возбуждено уголовное дело
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По факту поджога машины главы Сормовского района возбуждено уголовное дело 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом Newsroom24 сообщили в правоохранительных органах.
Напомним, что пожарные были вызваны в 18:52 по адресу бульвар Юбилейный, 13. Горение автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо» было прекращено. В результате возгорания был поврежден моторный отсек, правое зеркало и фара. Площадь пожара составила 1 кв. метр.
Причина пожара устанавливается.
В прокуратуре Сормовского района Newsroom24 сообщили, что их ведомством признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по данному инциденту по ч.2 ст. 167 УК РФ (поджог).
Ранее сообщалось о том, что автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий и.о. главы администрации Канавинского района Михаилу Шарову, сожгли неизвестные злоумышленники в Богородске с ночь с 19 на 20 сентября 2017 года.
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