Главе администрации Сормовского района сожгли автомобиль 

Главе администрации Сормовского района Дмитрию Сивохину 11 апреля сожгли автомобиль, который был припаркован у здания администрации. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. Об этом сообщил сам чиновник.
«По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Автомобиль восстановлению не подлежит», — цитирует пресс-служба администрации Нижнего Новгорода главу района.
«Дмитрию Геннадьевичу довелось исполнять обязанности главы Приокского района, вот уже два года он руководит Сормовским. Район это непростой, один из самых крупных, но ему удалось навести там порядок, в том числе много сил он потратил на борьбу с незаконной торговлей. Знаю, что сормовичи уважают и ценят его за это. Произошедшее с его автомобилем — это показательный случай, выходящий за рамки закона. Уверен, правоохранительные органы во всем разберутся и виновных найдут», — заявил Владимир Панов.