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Малолетняя мать организовала в Самарской области молодёжную наркодилерскую группировку
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Малолетняя мать организовала в Самарской области молодёжную наркодилерскую группировку 

ТРК Губерния 2 часа назад
9 жителей региона — в возрасте от 17 до 24 лет — задержаны за продажу запрещенных веществ. Они продавали наркотики с помощью интернет-сайтов. 2 человека принимали заказы, остальные — занимались фасовкой и осуществлением закладок. По версии следствия, организатор преступной группировки — несовершеннолетняя мать 4-месячного ребенка. Сотрудники полиции при обыске изъяли более 350 грамм амфетамина, спайса и мефедрона, а также компьютерную технику, средства связи и банковские карты. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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