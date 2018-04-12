Малолетняя мать организовала в Самарской области молодёжную наркодилерскую группировку

9 жителей региона — в возрасте от 17 до 24 лет — задержаны за продажу запрещенных веществ. Они продавали наркотики с помощью интернет-сайтов. 2 человека принимали заказы, остальные — занимались фасовкой и осуществлением закладок. По версии следствия, организатор преступной группировки — несовершеннолетняя мать 4-месячного ребенка. Сотрудники полиции при обыске изъяли более 350 грамм амфетамина, спайса и мефедрона, а также компьютерную технику, средства связи и банковские карты. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.