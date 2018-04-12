Ещё
На Ставрополье полицейскими установлена подозреваемая в мошенничестве, ранее работавшая сотрудником банка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ

На Ставрополье полицейскими установлена подозреваемая в мошенничестве, ранее работавшая сотрудником банка 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 26 минут назад
В дежурную часть Управления МВД России по городу Ставрополю с заявлениями о пропаже денежных средств со счета обратились несколько жителей краевой столицы. Общая сумма причиненного ущерба составила более 100 тысяч рублей.
В ходе оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность и местонахождение подозреваемой. Ею оказалась 34-летняя жительница краевого центра, бывшая сотрудница одного их банков города.
В ходе предварительного следствия сотрудниками установлено, что подозреваемая, занимая должность менеджера одного из отделений банка и пользуясь доверием клиентов, систематически обманывала их, присваивая денежные средства вкладчиков.
Так, с 2016 года от действий злоумышленницы пострадали не менее 7 человек. Действовала она по одной схеме. При обслуживании клиентов по операциям по вкладам сотрудница банка снимала с их счетов денежные средства в размере, превышающем истребованную ими сумму, и присваивала их. Если же к ней обращались с целью пополнить вклад, то деньги на счета клиентов поступали не в полном объеме. Таким образом, сотрудница банка похитила денежные средства вкладчиков в общей сумме более 100 тысяч рублей. Пропажу потерпевшие могли заметить только при повторном обращении в отделение банка.
В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления подозреваемая признала в полном объеме.
На данный момент расследование уголовного дела продолжается, подозреваемая проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города и края.
По данным фактам в следственном отделе отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Ставрополю возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Санкцией данной статьи предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Полицейскими задержаны подозреваемые в организации и проведении незаконной игорной деятельности в Челябинске Полицейские Сургута ХМАО-Югры задержали преступника, скрывавшегося 6 лет за совершение тяжкого преступления В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе121
Улюкаев удивил тюремным досугом62
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода102
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»64
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому87
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение