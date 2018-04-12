На Ставрополье полицейскими установлена подозреваемая в мошенничестве, ранее работавшая сотрудником банка

В дежурную часть Управления МВД России по городу Ставрополю с заявлениями о пропаже денежных средств со счета обратились несколько жителей краевой столицы. Общая сумма причиненного ущерба составила более 100 тысяч рублей.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность и местонахождение подозреваемой. Ею оказалась 34-летняя жительница краевого центра, бывшая сотрудница одного их банков города.

В ходе предварительного следствия сотрудниками установлено, что подозреваемая, занимая должность менеджера одного из отделений банка и пользуясь доверием клиентов, систематически обманывала их, присваивая денежные средства вкладчиков.

Так, с 2016 года от действий злоумышленницы пострадали не менее 7 человек. Действовала она по одной схеме. При обслуживании клиентов по операциям по вкладам сотрудница банка снимала с их счетов денежные средства в размере, превышающем истребованную ими сумму, и присваивала их. Если же к ней обращались с целью пополнить вклад, то деньги на счета клиентов поступали не в полном объеме. Таким образом, сотрудница банка похитила денежные средства вкладчиков в общей сумме более 100 тысяч рублей. Пропажу потерпевшие могли заметить только при повторном обращении в отделение банка.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления подозреваемая признала в полном объеме.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается, подозреваемая проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города и края.

По данным фактам в следственном отделе отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Ставрополю возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.