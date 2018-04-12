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Жительница Выборга получила уголовное дело за попытку подкупить сотрудника органов
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Жительница Выборга получила уголовное дело за попытку подкупить сотрудника органов 

Ivyborg.ru 30 минут назад
В Выборгском районе Ленобласти женщина-владелица «шаверменной» на Вокзальной улице пыталась «отмазать» двух граждан Средней Азии без регистрации от проверки правоохранителей взяткой, но в итоге сама попала под уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти, днем 31 марта в УМВД по Выборгскому району области 43-летняя женщина передала оперуполномоченному ОЭБиПК взятку в размере 11 тыс. рублей. Она хотела, чтобы сотрудник органов не привлекал двух работающих на неё в «шаверменной» мигрантов за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории РФ. Однако сотрудник попался честный, деньги не взял и задержал женщину на месте с поличным, передав своим коллегам.
Следственным отделом по городу Выборг было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий».
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