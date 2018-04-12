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В локнянской деревне исчезло 300 метров электрокабеля
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В локнянской деревне исчезло 300 метров электрокабеля 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Кража оборудования из производственного помещения раскрыта в Локнянском районе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, в период с 27 февраля по 11 апреля этого года из производственного корпуса недействующего предприятия в деревне Прискуха Локнянского района путем разбития стекла совершена кража 300 метров электрического кабеля, металлических валов со станков и другого оборудования. Причиненный ущерб устанавливается.
В результате предпринятых мер сотрудниками отделения полиции по Локнянскому району установлены двое жителей Великих Лук, 1992 и 1993 годов рождения, которые подозреваются в совершении данной кражи.
По имеющимся сведениям, подозреваемые вывезли похищенное на автомобиле в город на Ловати, где и реализовали. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
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