Рецидивист с ножом ограбил родного отца в Балахне

Преступление совершено 11 апреля в квартире одного из домов по ул. Садовой п. 1 Мая. Злоумышленник, угрожая ножом своему отцу, похитил у него 3500 рублей.

Подозреваемый в совершении данного преступления — не работает, ранее судим. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

Возбуждено уголовное дело.

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