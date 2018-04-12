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Рецидивист с ножом ограбил родного отца в Балахне
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Рецидивист с ножом ограбил родного отца в Балахне 

Newsroom24 36 минут назад
Фото: Newsroom24
44-летний житель Балахнинского района задержан по подозрению в разбое, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Преступление совершено 11 апреля в квартире одного из домов по ул. Садовой п. 1 Мая. Злоумышленник, угрожая ножом своему отцу, похитил у него 3500 рублей.
Подозреваемый в совершении данного преступления — не работает, ранее судим. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что 14-летнюю девочку осудят за разбой в Нижнем Новгороде.
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