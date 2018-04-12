Убийца «Руки-ножницы» пойман в Бердске 

Вечером 17 марта в Ленинском районе Новосибирска было совершено убийство. От дома по улице Хилокской бригада скорой помощи госпитализировала 50-летнего гражданина одной из республик ближнего зарубежья с колото-резаными ранениями, который вскоре скончался.
В ходе организованных оперативно-розыскных мероприятий полиция через средства массовой информации обратилась к новосибирцам за помощью в установлении личности подозреваемого. Вскоре после того, как ориентировка была размещена в интернете, а также показана по телевидению, в уголовный розыск поступила оперативная информация о личности и возможном местонахождении предполагаемого преступника. «Выяснилось, что к совершению преступления причастен 54-летний мужчина без определенного места жительства, ранее судимый за аналогичные деяния, а также кражу и грабеж, — говорит представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин. — Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на территории Бердска». Предварительно установлено, что подозреваемый и потерпевший познакомились в день совершения преступления и вместе распивали спиртное, после чего между ними произошел внезапный конфликт. Сегодня, 12 апреля, полицейские выехали по адресу предполагаемого местонахождения подозреваемого в Бердске, где задержали его и доставили к следователю. Мужчина пояснил, что заколол жертву ножницами после ссоры в ходе распития спиртных напитков. Следователем ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деяния, а судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.