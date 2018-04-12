На начальника отдела донской транспортной полиции завели дело за превышение должностных полномочий 

В Ростовской области расследуют уголовное дело в отношении начальника тыла транспортной полиции по Северо-Кавказскому окружному округу. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
Как сообщили в Следственном управлении на транспорте, в декабре 2013 года управление полиции на транспорте и «Донграндстрой» заключили четыре государственных контракта на капитальный ремонт помещений, расположенных в Ростове, Каменске-Шахтинском, Кропоткине, Махачкале, на общую сумму более 18 миллионов рублей. Компания не выполнила работы к сроку, но это не помешало ответственному лицу подписать документы о том, что ремонт завершен. После этого управление оплатило работы.
— Если его вина будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством РФ. А его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, — сообщили 161.ru в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
В декабре прошлого года бывшего руководителя донской автоинспекции Сергея Моргачева осудили за превышение должностных полномочий.