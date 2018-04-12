В Воронеже начальник тюремной медчасти осужден за попытку получить 5 млн рублей взятки

Суд в Воронеже приговорил начальника тюремной медсанчасти №36 ФСИН Дениса Лобзова к двум годам колонии за попытку мошенничества.

Медицинский «освободитель»

По версии следователей, начальник филиала медико-санитарной части пообещал обвиняемому в мошенничестве Виктору Енину , что поможет за 5 млн рублей. За деньги мужчина должен был добиться освобождения предпринимателя из-под стражи и условного наказания. Виктор Енин передал сотруднику ФСИН 1 млн рублей в августе 2017 года.

В том же месяце суд вынес приговор Виктору Енину и его отцу Александру Енину . Мужчины получили условные сроки за мошенничество при получении НДС на 29 млн рублей.

После суда начальник тюремной медсанчасти продолжал требовать у Виктора Енина оставшуюся часть денег. В ноябре 2017 года при получении 3,8 млн рублей Дениса Лобзова задержали силовики, сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на пресс-службу Ленинского райсуда Воронежа.

При предъявлении обвинения, будучи еще задержанным, фигурант признал вину в полном объеме, сообщается на сайте СКР.