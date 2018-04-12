Четверо несовершеннолетних обвиняются в грабежах и изнасилованиях на Бору

Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

В феврале 2017 года в одном из населенных пунктов Борского района 15-ти и 17-летние подростки неоднократно похищали деньги и продукты у одиноко проживающего 57-летнего инвалида. Кроме того, они совершили в отношении мужчины насильственные действия сексуального характера. В доме потерпевшего они устраивали беспорядки, иногда повреждали имущество.

В июне 2017 года все четверо обвиняемых изнасиловали малолетнюю девочку.

Свою вину обвиняемые не признали.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось о том, что более 8 лет колонии получил нижегородец за изнасилование и грабеж соседки.