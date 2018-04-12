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Четверо несовершеннолетних обвиняются в грабежах и изнасилованиях на Бору
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Четверо несовершеннолетних обвиняются в грабежах и изнасилованиях на Бору 

Newsroom24 49 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.
В феврале 2017 года в одном из населенных пунктов Борского района 15-ти и 17-летние подростки неоднократно похищали деньги и продукты у одиноко проживающего 57-летнего инвалида. Кроме того, они совершили в отношении мужчины насильственные действия сексуального характера. В доме потерпевшего они устраивали беспорядки, иногда повреждали имущество.
В июне 2017 года все четверо обвиняемых изнасиловали малолетнюю девочку.
Свою вину обвиняемые не признали.
Уголовное дело передано в суд.
Ранее сообщалось о том, что более 8 лет колонии получил нижегородец за изнасилование и грабеж соседки.
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