Подмосковными полицейскими задержаны подозреваемые в совершении грабежа из автотранспорта

Сотрудниками уголовного розыска Немчиновского отдела полиции МУ МВД России «Одинцовское» задержан 56-летний мужчина и две женщины в возрасте 30 и 49 лет, подозреваемых в совершении грабежа.

Полицейскими установлено, что один из злоумышленников, находясь на парковке возле одного из домов, разбил переднее пассажирское стекло автомобиля и похитил женскую сумку с денежными средствами и документами. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники в течение получаса установили и задержали правонарушителей. При проведении личного досмотра полицейскими обнаружены и изъяты три дамские сумки, а также 80 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.