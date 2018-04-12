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Подмосковными полицейскими задержаны подозреваемые в совершении грабежа из автотранспорта
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Подмосковными полицейскими задержаны подозреваемые в совершении грабежа из автотранспорта 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 58 минут назад
Сотрудниками уголовного розыска Немчиновского отдела полиции МУ МВД России «Одинцовское» задержан 56-летний мужчина и две женщины в возрасте 30 и 49 лет, подозреваемых в совершении грабежа.
Полицейскими установлено, что один из злоумышленников, находясь на парковке возле одного из домов, разбил переднее пассажирское стекло автомобиля и похитил женскую сумку с денежными средствами и документами. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.
Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники в течение получаса установили и задержали правонарушителей. При проведении личного досмотра полицейскими обнаружены и изъяты три дамские сумки, а также 80 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
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