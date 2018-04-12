Полицейские Сургута ХМАО-Югры задержали преступника, скрывавшегося 6 лет за совершение тяжкого преступления

Сургутские правоохранители задержали мужчину, который скрывался от полиции за совершение тяжкого преступления на протяжении шести лет.

В августе 2012 года в УМВД России по г. Сургуту поступило сообщение от 79-летней местной жительницы о безвестном исчезновении ее сына. Сотрудниками полиции был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых отработаны пути возможного маршрута мужчины, а также проведены беседы с близким и знакомыми последнего, с целью установления местонахождения.

Однако, на тот момент поиски результатов не принесли. Мужчина был объявлен в розыск, как безвести пропавший. Следственным отделом по г. Сургуту СК по округу было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Несмотря на то, что расследование дела несколько раз приостанавливалось и возобновлялось вновь, сотрудники уголовного розыска продолжали непрерывную кропотливую работу. Они буквально по крупицам собирали информацию, устанавливали новых очевидцев, проводили ряд технических и оперативных мероприятий. В 2015 году стражам порядка поступила информация о возможном месте захоронения пропавшего. В ходе проведения мероприятий, информация подтвердилась. В районе улицы Заячий остров правоохранителями был обнаружен труп разыскиваемого, который был присыпан землей.

Очевидным стал тот факт, что в отношении последнего было совершено тяжкое преступление. Продолжая работу, по раскрытию данного дела, полицейские во взаимодействии с сотрудниками следственного комитета установили обстоятельства произошедшего и лицо причастное к совершению тяжкого преступления.

Установлено, что погибший со своей матерью планировали сменить место жительства. Узнав об этом, 32-летний сургутянин решил завладеть недвижимостью. Предполагая, что собственниками являются только мать погибшего и он сам, мужчина решил устранить их и завладеть квартирой. Прейдя, под предлогом обговора условий сделки, он вызвал мужчину в машину, где задушил его. Тело, с помощью своего приятеля, он решил спрятать в районе одной из городских улиц. Узнав о том, что мать обратилась в полицию, злоумышленник отказался от завершения своего преступного умысла и скрылся за пределы округа.

В итоге полицейским удалось установить местонахождение преступника. Более двух лет он скрывался в республике Башкортостан

Стражами порядка мужчина был доставлен в Сургут. На данный момент ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде ареста. Ведется следствие. Второй фигурант также установлен и дал признательные показания.