Жители Брюховецкого района украли у соседа телевизор и музыкальные колонки

Краснодар . 12 апр. — Новая Кубань. В правоохранительные органы обратился житель Брюховецкого района. Он рассказал, что вернулся домой после длительного отсутствия и обнаружил, что его телевизор, три музыкальные колонки и сабвуфер пропали. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что злоумышленники взломали входную дверь и через нее проникли в помещение.

Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны соседи потерпевшего. В доме 30-летних местных жителей нашли телевизор заявителя. Музыкальные колонки и сабвуфер мужчины успели продать.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.