Эстония задержала в 2017 году несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ 

ТАЛЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Полиция безопасности Эстонии (КаПо) задержала в прошлом году несколько человек, которых подозревают в шпионаже в пользу РФ. Об этом говорится в обнародованном в четверг ежегодном докладе КаПо.
По информации ведомства, которую приводит интернет-портал Delfi, 10 декабря 2017 года был задержан гражданин Эстонии Илья Тихановский. Его подозревают в создании или поддержании связей с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства с целью госизмены, утверждается в сообщении. По версии обвинения, Тихановский по заданию Главного управления (ГУ) Генерального штаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ) якобы должен был собирать информацию о ряде стратегических объектов и решать другие задачи.
В апреле 2018 года Тихановский приговорен к четырем годам тюремного заключения, цитирует генерального директора КаПо Арнольда Синисалу агентство Bloomberg.
Кроме того, 17 октября 2017 года эстонский суд приговорил гражданина РФ Михаила Петрова к лишению свободы сроком на пять лет за действия ненасильственного характера, совершенные иностранцем и направленные против независимости, суверенитета или территориальной целостности Эстонской Республики.
Также, сообщил КаПо, 4 октября 2017 года имеющий двойное гражданство России и Эстонии Альберт Проворников был приговорен эстонским судом за сговор против Эстонской Республики к тюремному заключению сроком на три года. По версии обвинения, Проворников якобы получил задание от ФСБ собрать информацию о ряде военных объектов на территории этой страны.
Как напоминает КаПо, 9 января 2017 года был задержан проживающий в Эстонии на основании вида на жительство гражданин РФ Артем Зинченко. В мае 2017 года он был признан Харьюским уездным судом виновным в тайной прослушке, его приговорили к пяти годам лишения свободы. В феврале 2018 года он был обменен на гражданина Эстонии Райво Суси, которого в декабре 2017 года Московский городской суд признал виновным в шпионаже и приговорил к 12 годам лишения свободы.