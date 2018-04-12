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В Перми расследуют жестокое убийство семьи
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В Перми расследуют жестокое убийство семьи 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
11 апреля в одной из многоэтажек на улице Мильчакова в съёмной квартире обнаружили тела супругов. Войдя в квартиру, сотрудники полиции увидели в прихожей мужчину с несколькими ножевыми ранениями в грудь. В комнате находилось тело женщины с такими же ранениями.
«Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Назначены экспертизы и другие следственные мероприятия, направленные на поиск совершившего преступление», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в СУ СКР по Пермскому краю.
В качестве возможных орудий убийств криминалисты изъяли все ножи, имевшиеся в квартире. На нескольких из них есть следы крови.
Известно, что супруги — уроженцы одного из районов края. Они официально женаты, детей нет, алкоголем не злоупотребляли. По словам правоохранителей, в квартире нет следов бытовых ссор или застолий, по внешним признакам из квартиры ничего не похищено. В последний раз супругов видели живыми накануне, 10 апреля.
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