Бомж взламывал терминалы по приему денег

Фото с ресурса ruwest.ru Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины без определенного места жительства, подозреваемого в серии краж.

Установлено, что с лета по февраль прошлого года подозреваемый совершал кражи из терминалов по приему платежей, похищая кассеты для денег с имеющейся наличностью. Мужчина просто разбивал аппараты и забирал наличку.

Полицейскими установлена причастность бомжа к 7 эпизодам краж. Общая сумма ущерба превысила 130 тысяч рублей.

Мужчина свою вину признал полностью, пояснив, что нигде не работает и живет только за счет похищенных денежных средств. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.