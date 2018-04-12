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Бомж взламывал терминалы по приему денег
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Бомж взламывал терминалы по приему денег 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса ruwest.ru  Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины без определенного места жительства, подозреваемого в серии краж.
Установлено, что с лета по февраль прошлого года подозреваемый совершал кражи из терминалов по приему платежей, похищая кассеты для денег с имеющейся наличностью. Мужчина просто разбивал аппараты и забирал наличку.
Полицейскими установлена причастность бомжа к 7 эпизодам краж. Общая сумма ущерба превысила 130 тысяч рублей.
Мужчина свою вину признал полностью, пояснив, что нигде не работает и живет только за счет похищенных денежных средств. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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