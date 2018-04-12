Ещё
46-летний мужчина изнасиловал 57-летнюю знакомую в Темрюкском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ

46-летний мужчина изнасиловал 57-летнюю знакомую в Темрюкском районе 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
По версии следствия, 1 апреля 2018 года мужчина был в гостях у знакомой, с которой раньше проживал по соседству в поселке Волна. Они выпили. Хозяйка дома пошла спать. Проснулась от того, что гость стал ее насиловать. Женщина начала сопротивляться, звать на помощь. Крики услышала соседка и, прибежав, вызвала сотрудников правоохранительных органов. Обвиняемый успел скрыться с места происшествия, но ненадолго. На следующий день он была задержан.
Сейчас обвиняемый взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
АиФ — Юг: последние новости
Армавирская банда пойдет под суд за убийство двух человек и ограбление Голый мужчина гулял по ул. Чайковского в Краснодаре Чтобы видеодомофон не выдал вора, он украл и его
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе132
Улюкаев удивил тюремным досугом63
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода99
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому92
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»64
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение