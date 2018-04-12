46-летний мужчина изнасиловал 57-летнюю знакомую в Темрюкском районе 

По версии следствия, 1 апреля 2018 года мужчина был в гостях у знакомой, с которой раньше проживал по соседству в поселке Волна. Они выпили. Хозяйка дома пошла спать. Проснулась от того, что гость стал ее насиловать. Женщина начала сопротивляться, звать на помощь. Крики услышала соседка и, прибежав, вызвала сотрудников правоохранительных органов. Обвиняемый успел скрыться с места происшествия, но ненадолго. На следующий день он была задержан.
Сейчас обвиняемый взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.