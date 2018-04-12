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В Красноярском крае мужчина предстанет перед судом за вымогательство 400 тысяч рублей у своего знакомого
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В Красноярском крае мужчина предстанет перед судом за вымогательство 400 тысяч рублей у своего знакомого 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Следователи МУ МВД России «Красноярское» окончили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в вымогательстве денег у своего знакомого.
В дежурную часть отдела полиции № 11 обратился 33-летний местный житель с заявлением о вымогательстве. Полицейские установили, что потерпевший в ходе беседы со своим знакомым сообщил, что у него имеется крупная сумма денег. Применив физическую силу, злоумышленник потребовал перевести на его банковский счет 400 тысяч рублей. Испугавшись, красноярец перевел деньги с помощью мобильного приложения, после чего знакомый скрылся с места происшествия.
В течение суток оперативники уголовного розыска установили местонахождение ранее судимого 30-летнего подозреваемого и задержали его.
В отношении мужчины следователями городской полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы.
В настоящее время материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения.
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