Житель Мариуполя пострадал при взрыве неизвестного предмета 

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Мужчина пострадал от взрыва неизвестного предмета в подконтрольном Киеву городе Мариуполь в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба управления Нацполиции Украины в Донецкой области.
"Мужчина нашел неизвестный предмет в пункте приема металлолома и решил оставить себе. Устройство взорвалось от удара о землю. Владелец получил многочисленные телесные повреждения", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело с предварительной квалификацией «несчастный случай». Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.