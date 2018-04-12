Житель Мариуполя пострадал при взрыве неизвестного предмета

"Мужчина нашел неизвестный предмет в пункте приема металлолома и решил оставить себе. Устройство взорвалось от удара о землю. Владелец получил многочисленные телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело с предварительной квалификацией «несчастный случай». Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.