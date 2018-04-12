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Житель Мариуполя пострадал при взрыве неизвестного предмета
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Житель Мариуполя пострадал при взрыве неизвестного предмета 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Мужчина пострадал от взрыва неизвестного предмета в подконтрольном Киеву городе Мариуполь в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба управления Нацполиции Украины в Донецкой области.
"Мужчина нашел неизвестный предмет в пункте приема металлолома и решил оставить себе. Устройство взорвалось от удара о землю. Владелец получил многочисленные телесные повреждения", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело с предварительной квалификацией «несчастный случай». Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
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