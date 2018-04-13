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В Северодвинске местная жительница организовала подпольный Лас-Вегас
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В Северодвинске местная жительница организовала подпольный Лас-Вегас 

АиФ Архангельск 46 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
В Северодвинске возбудили уголовное дело в отношении 22-летней девушки, которая организовала незаконный игорный клуб.
По версии следствия, в период с января по апрель 2018 года подозреваемая, действуя совместно с иными лицами, организовала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования и сети Интернет в арендованном помещении по бульвару Строителей в городе Северодвинске. Для придания видимости законности, деятельность по организации и проведению азартных игр была завуалирована под деятельность коммерческой организации, предоставляющей гражданам доступ к компьютерам с возможностью использования сети Интернет.
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