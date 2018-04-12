Ещё
Четырех нижегородских подростков судят за сексуальное насилие над инвалидом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ

Четырех нижегородских подростков судят за сексуальное насилие над инвалидом 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Четверо нижегородских подростков оказались на скамье подсудимых за серию грабежей, сексуальное насилие над пожилым инвалидом и девочкой. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
По версии следствия, 15-ти и 17-летние подростки в феврале 2017 года не раз наведывались в гости к одиноко проживающему в Борском районе пенсионеру-инвалиду. Они забирали у него деньги и продукты, ломали его имущество и наводили беспорядок. Следствию известны факты и сексуального насилия.
«Кроме того, в июне 2017 года все четверо обвиняемых совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки», — сообщили в следственном комитете.
Двое обвиняемых заключены под стражу, один — под домашний арест. Вину в инкриминируемых деяниях они не признали.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Нижегородца осудили за проколотые 18 колес автомобилей На полицейского из Нижнего, отпустившего пьяного водителя, завели дело Нижегородского патологоанатома судят за получение денег от родных умерших
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе134
Улюкаев удивил тюремным досугом65
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода99
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому96
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»64
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение