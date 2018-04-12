Четырех нижегородских подростков судят за сексуальное насилие над инвалидом

Четверо нижегородских подростков оказались на скамье подсудимых за серию грабежей, сексуальное насилие над пожилым инвалидом и девочкой. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета

По версии следствия, 15-ти и 17-летние подростки в феврале 2017 года не раз наведывались в гости к одиноко проживающему в Борском районе пенсионеру-инвалиду. Они забирали у него деньги и продукты, ломали его имущество и наводили беспорядок. Следствию известны факты и сексуального насилия.

«Кроме того, в июне 2017 года все четверо обвиняемых совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки», — сообщили в следственном комитете.

Двое обвиняемых заключены под стражу, один — под домашний арест. Вину в инкриминируемых деяниях они не признали.