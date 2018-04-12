УФСБ по краю: осуждены двое преступников, скрывавшихся в Польше

Краснодар . 12 апреля — Новая Кубань. Свою преступную деятельность вышеупомянутые вели в течение 2015 года. В отношении них были возбуждены уголовные дела по факту кражи и разбоя. Подозреваемым удалось скрыться от органов предварительного следствия. Они бежали в Польшу через территорию Курской области

За незаконное пересечение государственной границы, злоумышленники стали фигурантами ещё одного уголовного дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ.

В декабре 2015 года благодаря проведенному комплексу оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю была осуществлена реадмиссия подозреваемых с территории Польши.