УФСБ по краю: осуждены двое преступников, скрывавшихся в Польше 

Краснодар. 12 апреля — Новая Кубань. Свою преступную деятельность вышеупомянутые вели в течение 2015 года. В отношении них были возбуждены уголовные дела по факту кражи и разбоя. Подозреваемым удалось скрыться от органов предварительного следствия. Они бежали в Польшу через территорию Курской области.
За незаконное пересечение государственной границы, злоумышленники стали фигурантами ещё одного уголовного дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ.
В декабре 2015 года благодаря проведенному комплексу оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю была осуществлена реадмиссия подозреваемых с территории Польши.
Так как они пересекли границу в Курской области, в конце марта 2018 года приговор был вынесен Рыльским районным судом Курской области. Обухова И. В. и Соколова И. А. признали виновными и приговорили к 11 годам, 6 месяцам лишения свободы и 12 годам,10 месяцам лишения свободы соответственно. Они будут отбывать сроки в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.