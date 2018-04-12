Убил жену в пьяном угаре

Фото с ресурса kursktv.ru В Муроме 61-летнего местного жителя приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима . Мужчина признан виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью своей жене.

Суд установил, что в ночь с 23 на 24 декабря 2017 года мужчина вместе с женой пили спиртное. Видимо, 61-летний муромлянин немного перебрал и повздорил с супругой. Разговор на повышенных тонах перешёл в драку, а потом в избиение женщины. Осужденный рассказал, что бил жену кулаками и деревянной тростью по голове, туловищу, рукам и ногам.

«После избиения злоумышленник по просьбе потерпевшей переложил ее с кровати на пол и уснул. Проснувшись утром, мужчина обнаружил, что его супруга мертва», — сообщает региональная Прокуратура

Вечером следующего дня мужчина сообщил соседке, что его супруга скончалась. После этого домой приехали его дочь, сотрудники скорой медицинской помощи и полиции. Медики дали заключение, что женщине нанесли различные травмы, который нанесли тяжкий вред здоровью, однако «в прямой причинно-следственной связи со смертью потерпевшей они не находятся».

При вынесении приговора суд учёл явку с повинной и признание вины 61-летнего муромлянина.