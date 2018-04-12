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Убил жену в пьяном угаре
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Убил жену в пьяном угаре 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса kursktv.ru  В Муроме 61-летнего местного жителя приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчина признан виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью своей жене.
Суд установил, что в ночь с 23 на 24 декабря 2017 года мужчина вместе с женой пили спиртное. Видимо, 61-летний муромлянин немного перебрал и повздорил с супругой. Разговор на повышенных тонах перешёл в драку, а потом в избиение женщины. Осужденный рассказал, что бил жену кулаками и деревянной тростью по голове, туловищу, рукам и ногам.
«После избиения злоумышленник по просьбе потерпевшей переложил ее с кровати на пол и уснул. Проснувшись утром, мужчина обнаружил, что его супруга мертва», — сообщает региональная Прокуратура.
Вечером следующего дня мужчина сообщил соседке, что его супруга скончалась. После этого домой приехали его дочь, сотрудники скорой медицинской помощи и полиции. Медики дали заключение, что женщине нанесли различные травмы, который нанесли тяжкий вред здоровью, однако «в прямой причинно-следственной связи со смертью потерпевшей они не находятся».
При вынесении приговора суд учёл явку с повинной и признание вины 61-летнего муромлянина.
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