На жителя Сибири завели дело за неуплату налога с выигранных в лотерею 10 млн рублей 

На жителя Красноярского края завели уголовное дело за неуплату налога с крупного выигрыша в лотерею, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на канал Следственного комитета России в Telegram.
В 2014 году мужчина выиграл более 10 млн рублей. Он должен был выплатить около 1,3 млн рублей налогов, но не сделал этого.
В налоговой службе заметили крупную недостачу, и победителем лотереи заинтересовались правоохранительные органы, передаёт Nation News.
В феврале сообщалось, что Госдума одобрила новые правила выплаты лотерейных выигрышей.