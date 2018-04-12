Ещё
На жителя Сибири завели дело за неуплату налога с выигранных в лотерею 10 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На жителя Сибири завели дело за неуплату налога с выигранных в лотерею 10 млн рублей 

RT на русском 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
На жителя Красноярского края завели уголовное дело за неуплату налога с крупного выигрыша в лотерею, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на канал Следственного комитета России в Telegram.
В 2014 году мужчина выиграл более 10 млн рублей. Он должен был выплатить около 1,3 млн рублей налогов, но не сделал этого.
В налоговой службе заметили крупную недостачу, и победителем лотереи заинтересовались правоохранительные органы, передаёт Nation News.
В феврале сообщалось, что Госдума одобрила новые правила выплаты лотерейных выигрышей.
RT на русском: последние новости
СК завёл дело на дебошира с рейса Екатеринбург — Анталья В Москве суд продлил арест фигуранту кокаинового дела ФСБ в 2018 году предотвратила шесть терактов
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса224
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому146
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ143
Улюкаев удивил тюремным досугом68
«Судный день» стал на минуту ближе162
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
02:05
Москвичам установят «Умные счетчики»
Новости Москвы
00:41
Путин не планирует общаться с Трампом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение