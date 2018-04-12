Расследовать нападение бродячих собак на детей на Ямале будет центральный аппарат СК

"Председатель СК России поручил следователям ГСУ СК России установить не только обстоятельства всех произошедших случаев, но и причины, приведшие к травмированию людей, в том числе малолетних детей, дать правовую оценку действиям (бездействию) конкретных чиновников администрации Салехарда и представителей коммерческого предприятия АО «Салехарддорстрой», в обязанности которых согласно муниципальному контракту за бюджетные средства входит отлов бродячих собак", — сообщила Петренко.

2 апреля в Салехарде на улице Щорса в районе детской площадки стая собак напала на 8-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). 5 апреля в Салехарде от нападения стаи бродячих собак пострадал 11-летний мальчик, когда он шел в школу.

"На сегодняшний день следствию уже известно, что в 2017 году среди обратившихся в учреждения здравоохранения Салехарда за медицинской помощью граждан было не менее десяти местных жителей, в том числе и несовершеннолетние, подвергшиеся нападению бродячих собак на улицах города. Все они были травмированы в результате укусов", — сообщила представитель СК. Следствию поручено принять комплекс мер, чтобы исключить в будущем такие происшествия, добавила Петренко.