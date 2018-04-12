Расследовать нападение бродячих собак на детей на Ямале будет центральный аппарат СК 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о нападении стаи бродячих собак на детей в Салехарде в центральный аппарат СК. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, следователи установили, что от укусов собак пострадали не менее десяти человек.
"Председатель СК России поручил следователям ГСУ СК России установить не только обстоятельства всех произошедших случаев, но и причины, приведшие к травмированию людей, в том числе малолетних детей, дать правовую оценку действиям (бездействию) конкретных чиновников администрации Салехарда и представителей коммерческого предприятия АО «Салехарддорстрой», в обязанности которых согласно муниципальному контракту за бюджетные средства входит отлов бродячих собак", — сообщила Петренко.
2 апреля в Салехарде на улице Щорса в районе детской площадки стая собак напала на 8-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). 5 апреля в Салехарде от нападения стаи бродячих собак пострадал 11-летний мальчик, когда он шел в школу.
"На сегодняшний день следствию уже известно, что в 2017 году среди обратившихся в учреждения здравоохранения Салехарда за медицинской помощью граждан было не менее десяти местных жителей, в том числе и несовершеннолетние, подвергшиеся нападению бродячих собак на улицах города. Все они были травмированы в результате укусов", — сообщила представитель СК. Следствию поручено принять комплекс мер, чтобы исключить в будущем такие происшествия, добавила Петренко.