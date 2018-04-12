Экс-министр А. Улюкаев сообщил, что чувствует себя хорошо 

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии строгого режима за получение взятки, заявил, что чувствует себя хорошо, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала Мосгорсуда.
«Чувствую себя хорошо, нормально», — сказал экс-министр, отвечая на вопрос журналистов перед началом судебного заседания.
Мосгорсуд начал рассматривать апелляционную жалобу адвокатов А. Улюкаева на приговор. Судебное заседание проходит в самом большом зале суда.
Замоскворецкий суд 15 декабря приговорил А. Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. за взятку в 2 млн долл. от главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти». Кроме того, экс-министру запрещено занимать госдолжности в течение восьми лет. При этом суд не стал лишать А. Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания заслуженного экономиста России.
По данным следствия, А. Улюкаев 14 ноября 2016 г. получил 2 млн долл. США за выданную Минэкономразвития России положительную оценку, позволившую ПАО «НК „Роснефть“ осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК „Башнефть“ в размере 50%.
В ноябре 2016 г. А. Улюкаев был задержан и с санкции Басманного суда помещен под домашний арест. А. Улюкаеву было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (»Получение должностным лицом взятки»). 16 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия.