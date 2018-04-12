Экс-министр А. Улюкаев сообщил, что чувствует себя хорошо

«Чувствую себя хорошо, нормально», — сказал экс-министр, отвечая на вопрос журналистов перед началом судебного заседания.

Мосгорсуд начал рассматривать апелляционную жалобу адвокатов А. Улюкаева на приговор. Судебное заседание проходит в самом большом зале суда.

Замоскворецкий суд 15 декабря приговорил А. Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. за взятку в 2 млн долл. от главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти» . Кроме того, экс-министру запрещено занимать госдолжности в течение восьми лет. При этом суд не стал лишать А. Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания заслуженного экономиста России.

По данным следствия, А. Улюкаев 14 ноября 2016 г. получил 2 млн долл. США за выданную Минэкономразвития России положительную оценку, позволившую ПАО «НК „Роснефть“ осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК „Башнефть“ в размере 50%.