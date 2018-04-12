Сургутянин задушил мужчину ради квартиры

Сургуте задержали 32-летнего местного жителя по подозрению в убийстве, совершенном 6 лет назад. Ему предъявлено обвинение. Мужчина находится в СИЗО

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского УМВД , в августе 2012 года в полицию обратилась 79-летняя местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении сына. Поиски результатов не принесли, было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В 2015 году стражам порядка поступила информация о возможном месте захоронения пропавшего. Информация подтвердилась: труп разыскиваемого обнаружили в районе улицы Заячий остров.

В ходе расследования дела выяснилось, что погибший со своей материю планировал сменить место жительства. Узнав об этом, подозреваемый решил завладеть их квартирой. Он предложил жертве обсудить условия сделки в машине и задушил его.