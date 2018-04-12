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Сургутянин задушил мужчину ради квартиры
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Сургутянин задушил мужчину ради квартиры 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В Сургуте задержали 32-летнего местного жителя по подозрению в убийстве, совершенном 6 лет назад. Ему предъявлено обвинение. Мужчина находится в СИЗО.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского УМВД, в августе 2012 года в полицию обратилась 79-летняя местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении сына. Поиски результатов не принесли, было возбуждено уголовное дело об убийстве.
В 2015 году стражам порядка поступила информация о возможном месте захоронения пропавшего. Информация подтвердилась: труп разыскиваемого обнаружили в районе улицы Заячий остров.
В ходе расследования дела выяснилось, что погибший со своей материю планировал сменить место жительства. Узнав об этом, подозреваемый решил завладеть их квартирой. Он предложил жертве обсудить условия сделки в машине и задушил его.
Узнав о том, что мать убитого обратилась в полицию, злоумышленник уехал из региона. Более двух лет он скрывался в Башкирии, где его и повязали.
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