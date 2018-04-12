Штраф или лишение свободы. За злоупотребления при госзакупках придется ответить

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, окончательном чтении закон о введении уголовной ответственности за злоупотребления при государственных закупках и подкуп работников контрактных служб.

В Уголовный кодекс РФ вводятся две новые статьи, — сообщает «Интерфакс» . Одна из них устанавливает, что нарушение закона о контрактной системе в сфере госзакупок работником контрактной службы, контрактным управляющим, членом комиссии по осуществлению закупок, лицом, осуществляющим приемку поставленных товаров, наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до 3 лет. Если это деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору либо причинило особо крупный ущерб, то срок лишения свободы может составить до 7 лет.

Еще одна статья Уголовного кодекса устанавливает ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. Такой подкуп будет наказываться штрафом в размере от 300 до 500 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы подкупа. Если это было сделано группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере, наказание предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы подкупа. Если такое преступление было совершено в особо крупном размере, наказание предлагается установить в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы подкупа. Закон вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования.