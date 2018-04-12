Армавирская банда пойдет под суд за убийство двух человек и ограбление

По данным следствия, организатор банды ранее работал у предпринимательницы. Он хорошо знал, что курьерам часто доверяют большие суммы денег. Мужчина решил организовать вооруженную группу, куда привлек 3 знакомых. Распределив роли, они стали готовиться к преступлению. Организатор приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

В феврале 2017 года 3 соучастников для конспирации незаконно завладели регистрационными знаками, сняв их с автомобиля ВАЗ 21074, который нашли у одного из домов и впоследствии закрепили на свою машину. Установив маршруты передвижения работников фирмы и распорядок их дня, рано утром 7 марта 2017 года банда приехала к многоквартирному дому по улице Ленина в Армавире , где жили курьеры. Надев на лица маски, шапки, а также вооружившись двумя металлическими трубами и пистолетом, трое обвиняемых вошли в дом. В это время четвертый соучастник ожидал их в машине. В момент открытия лифта, в котором находились жертвы, они нанесли по одному удару трубами по головам 30 и 52-летнего мужчин. А организатор выстрелил из ружья им в головы. С тремя сумками они сели в «ВАЗ-2107» и скрылись. Общая сумма похищенных денег составляла 10 миллионов рублей.