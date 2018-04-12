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Дума приняла закон о замене принудительных работ на тюрьму для злостных нарушителей
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Дума приняла закон о замене принудительных работ на тюрьму для злостных нарушителей 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла на заседании в четверг в третьем, окончательном чтении законопроект, которым ужесточаются условия наказания для уклонистов от принудительных работ, а также злостных нарушителей режима отбывания. Депутаты внесли поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.
Законом предусматривается, что «принудительные работы заменяются лишением свободы не только в случае уклонения осужденного от их отбывания, но и в случае его признания злостным нарушителем порядка и условий отбывания наказания».
Одновременно суд наделяется полномочием «решать вопрос о заключении под стражу осужденного к принудительным работам, уклонившегося от получения предписания территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении к месту отбывания наказания или не прибывшего туда в установленный срок». Задержанный может находиться под стражей до рассмотрения вопроса о замене принудительных работ лишением свободы, но не более чем на 30 суток.
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