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Прокуратура и СБУ проводят обыски в главном офисе компании «Укрзализныця»
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Прокуратура и СБУ проводят обыски в главном офисе компании «Укрзализныця» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
КИEВ, 12 апреля. /ТАСС/. Сотрудники украинских правоохранительных органов проводят обыски в главном офисе "Укрзализныци" в рамках открытых ранее уголовных дел о коррупции. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании.
"Сейчас в помещении главного офиса «Укрзализныци» сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и Службы безопасности Украины (СБУ) при содействии Департамента безопасности общества проводятся следственные действия по ранее открытым уголовным делам", — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что руководство компании способствует проведению следственных действий, но не уточнили, в рамках какого уголовного дела проходят обыски.
По информации украинских СМИ, обыски проводятся у члена правления «Укрзализныци» Сергея Михальчука по делу о злоупотреблениях в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью незаконных доходов с братьями Богданом и Ярославом Дубневичами, которые курируют государственные закупки для «Укрзализныци». По данному делу также проходит и бывший гендиректор компании Михаил Костюк.
Ранее прокуратура также открыла уголовное дело против заместителя начальника департамента локомотивного хозяйства компании по обвинению в растрате 12 млн гривен (около 641,5 тыс. долларов) и закупке некачественной продукции в 2015-2016 годах.
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