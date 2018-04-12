Прокуратура и СБУ проводят обыски в главном офисе компании «Укрзализныця»

КИEВ, 12 апреля. / ТАСС /. Сотрудники украинских правоохранительных органов проводят обыски в главном офисе "Укрзализныци" в рамках открытых ранее уголовных дел о коррупции. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"Сейчас в помещении главного офиса «Укрзализныци» сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и Службы безопасности Украины (СБУ) при содействии Департамента безопасности общества проводятся следственные действия по ранее открытым уголовным делам", — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что руководство компании способствует проведению следственных действий, но не уточнили, в рамках какого уголовного дела проходят обыски.

По информации украинских СМИ, обыски проводятся у члена правления «Укрзализныци» Сергея Михальчука по делу о злоупотреблениях в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью незаконных доходов с братьями Богданом и Ярославом Дубневичами, которые курируют государственные закупки для «Укрзализныци». По данному делу также проходит и бывший гендиректор компании Михаил Костюк.