Двоих курян будут судить за разбойное нападение и изнасилование 19-летней девушки

По данным регионального СУ СК, следователи собрали достаточное количество доказательств для признания 21-летнего и 18-летнего парней виновными в совершении преступлений

Согласно материалам дела, это произошло вечером 30 августа прошлого года. Обвиняемые распивали спиртное на стадионе Курского государственного политехнического колледжа на улице 50 лет Октября города Курска . Там они заметили незнакомую им девушку с мобильным телефоном в руках. Парни напали на неё и отобрали гаджет. После, чтобы скрыть следы преступления, они решили затащить её за хозпостройку. В это время у нападавших возник ещё один коварный умысел. Они стали бить девушку и угрожать, пока та не перестала сопротивляться, и изнасиловали её, при этом совершив и иные насильственные действий сексуального характера.

— В процессе совершения данных преступлений обвиняемые похитили её золотую цепочку, находившуюся на шее. После этого старший из нападавших с целью скрыть данное преступление решил убить потерпевшую. Он руками сдавил ей шею и удерживал в таком положении до тех пор, пока жертва не потеряла сознание. Решив, что девушка скончалась, обвиняемые скрылись с места преступления, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Максим Рассамакин.

Однако потерпевшей удалось выжить и добраться до дома. После этого её госпитализировали.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.