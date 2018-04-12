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Двоих курян будут судить за разбойное нападение и изнасилование 19-летней девушки
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Двоих курян будут судить за разбойное нападение и изнасилование 19-летней девушки 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
По данным регионального СУ СК, следователи собрали достаточное количество доказательств для признания 21-летнего и 18-летнего парней виновными в совершении преступлений
Согласно материалам дела, это произошло вечером 30 августа прошлого года. Обвиняемые распивали спиртное на стадионе Курского государственного политехнического колледжа на улице 50 лет Октября города Курска. Там они заметили незнакомую им девушку с мобильным телефоном в руках. Парни напали на неё и отобрали гаджет. После, чтобы скрыть следы преступления, они решили затащить её за хозпостройку. В это время у нападавших возник ещё один коварный умысел. Они стали бить девушку и угрожать, пока та не перестала сопротивляться, и изнасиловали её, при этом совершив и иные насильственные действий сексуального характера.
— В процессе совершения данных преступлений обвиняемые похитили её золотую цепочку, находившуюся на шее. После этого старший из нападавших с целью скрыть данное преступление решил убить потерпевшую. Он руками сдавил ей шею и удерживал в таком положении до тех пор, пока жертва не потеряла сознание. Решив, что девушка скончалась, обвиняемые скрылись с места преступления, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Максим Рассамакин.
Однако потерпевшей удалось выжить и добраться до дома. После этого её госпитализировали.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
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