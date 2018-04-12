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В Первоуральске на взятке попался бывший главный архитектор
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В Первоуральске на взятке попался бывший главный архитектор 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Бывший главный архитектор Первоуральска Константин Гартман, который в марте покинул пост по собственному желанию, стал фигурантом уголовного дела. Преступные эпизоды его деятельности вскрылись во время прокурорской проверки.
— Установлено, что начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Первоуральска, будучи должностным лицом в период 2016–2017 годов, оказывал содействие (покровительство) предприятию в сфере строительства, — говорится в сообщении областной прокуратуры.
В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Подробности дела в интересах следствия пока не разглашаются.
Константин Гартман занимал должность главного архитектора города с 2014 года.
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