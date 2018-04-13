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Экс-главного архитектора Первоуральска Константина Гартмана взяли под арест
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Экс-главного архитектора Первоуральска Константина Гартмана взяли под арест 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Первоуральский городской суд взял под арест бывшего главного архитектора городской администрации Константина Гартмана. Чиновник подозревается в получении взятки, сообщает в пятницу, 13 апреля, «АиФ-Урал»
Экс-начальника управления архитектуры и градостроительства Константина Гартмана по решению суда взяли под стражу сроком на два месяца. Быший городской чиновник подозревается в получении взятки на сумму 800 тысяч рублей за содействия одной из строительных компаний, которая завладела в Первоуральске муниципальной собственностью. Наименование компании органами СКР не раскрывается.
«Как полагает следствие, в отсутствие предусмотренных законом оснований подозреваемый неоднократно совершал заведомо незаконные действия в интересах компании, способствуя завладению земельными участками в обход установленных законом процедур», — заявил официальный представитель регионального СКР Александр Шульга.
Константин Гартман занимал пост начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Первоуральска на протяжении четырех лет. Буквально перед возбуждением уголовного дела чиновник написал заявления об увольнении. В местных СМИ отмечают, что за время нахождения на своей должности Константин Гартман запомнился первоуральцам не только скандалом с земельными участками.
В апреле 2017 года в уральском городе появились стильные путеводные указатели, которые тут окрестили, как «столбики Гартмана». Благодаря деятельности чиновника у города появился символ «Первик». В том же 2017 году Первоуральск был украшен на некоторых фасадах, общественном транспорте и наружной рекламе изображениями этого героя.
При Константине Гартмане у Первоуральске начал появляться единый фасад зданий города: дома и школы города были перекрашены в единой цветовой гамме, а также выкрасили в разные цвета стелу при въезде в город.
Константину Гартману вменяется две уголовных статьи: п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») и ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Кроме того возбуждено и расследуется уголовное дло в отношении учредителя и владельца строительной компании по п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»).
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