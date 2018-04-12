В Югорском перед судом предстанет банда интернет-наркоторговцев 

Югорская прокуратура передала в суд дело троих наркоторговцев Советского района. Мужчины обвиняются в незаконной интернет торговле наркотиками.
По информации следствия трое жителей Югорска организовали банду для продажи крупных партии наркотиков жителям Советского района. Клиентов торговцы искали в интернете. Красивая жизнь для начинающих наркобаронов закончилась в апреле 2017 года. Правоохранители арестовали бандитов по подозрению в незаконном обороте наркотических веществ. Сейчас обвиняемые арестованы и дождутся суда в изоляторе временного содержания.