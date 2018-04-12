Смоленский экс-полицейский получил 10,5 лет колонии за взятки и наркотики

В отношении бывшего начальника отдела полиции «Велижский» было возбуждено дело по статьям «получение взятки в крупном размере», «превышение должностных полномочий», «незаконное хранение наркотических средств», «хищение боеприпасов», «незаконное хранение боеприпасов». Санкция данных статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, летом 2016 года начальник межрайонного отдела полиции (в настоящее время он уволен из органов внутренних дел) предложил фигуранту трех уголовных дел из города Велиж прекратить уголовное преследование — за 150 тысяч рублей за каждое дело.

"При получении части взятки в размере 150 тысяч рублей сотрудник полиции был задержан 26 августа 2016 года сотрудниками УФСБ России по Смоленской области совместно с отделом собственной безопасности регионального УМВД России ", — говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства обвиняемого следователи нашли 160 патронов к пистолету Макарова, выданные в отдел полиции для проведения стрельб. В служебном кабинете полицейского оказались наркотики, которые ранее хранились как вещественные доказательства по уголовным делам и должны были быть уничтожены. Как установило следствие, патроны по указанию фигуранта дела значились списанными как использованные в ходе стрельб, а наркотики, согласно составленным актам, проходили как уничтоженные.