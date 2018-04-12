«Охраняют спецназ и полиция»: зачинщикам бунта в копейской колонии начали оглашать приговор

В Челябинском облсуде сегодня, 12 апреля, началось оглашение приговора заключенным исправительной колонии № 6 Копейска и их родственникам, обвиняемым в организации массовых беспорядков в ноябре 2012 года. Из-за значительного числа подсудимых в зале много полицейских и спецназа судебных приставов. Ожидается, что судья будет читать решение в течение двух дней.

Процесс по резонансному делу длился почти три года. Материалы уголовного дела поступили в Челябинский облсуд ещё в марте 2015-го, к рассмотрению по существу перешли в июне.

Среди 17 подсудимых — заключённые ИК-6 и их родственники

На скамье подсудимых — 17 заключённых и их родственников. Асим Ахмедов, Владислав Баязитов, Якуб Велиев, Наил Камалетдинов, Александр Киселев , Олег Локтионов, Константин Малашенко, Евгений Набиуллин, Анар Рагим и Сергей Слепцов обвиняются в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 212 УК). Рауф Ахметшин, Сергей Гуров , Дмитрий Коломейцев, Александр Кондратьев , Сергей Лошенко и Максим Полещук — в участии в них (часть 2 статьи 212 УК). Полещук и Коломецев также обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти (части 1, 2 статьи 318 УК), Рагим — в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (часть 1 статьи 321 УК).

Пятеро фигурантов на время суда находились под подпиской о невыезде

Во время прений сторона обвинения запросила для всех реальные сроки в колонии. Арестантам, находившимся в момент беспорядков в колонии, просили назначить восемь лет лишения свободы. Всем, кто их поддерживал за стенами исправительного учреждения, — по пять лет лишения свободы, одному из них — 5,5 года колонии.

Согласно обвинению, фигуранты дела с января по ноябрь 2012 года планировали и организовали массовые беспорядки в колонии и около её стен. В день открытых дверей, 24 ноября 2012-го, около 250 заключенных ИК-6 выдвинули требования по ослаблению режима содержания и освобождению ряда осужденных из штрафного изолятора. Параллельно у входа в колонию собралась толпа родственников осужденных и других людей, которые выкрикивали различные лозунги в их защиту, а в дальнейшем пошли на стычку с ОМОНом.

Подсудимых защищали более десятка адвокатов

Беспорядки продолжались по 25 ноября и, по данным следствия, сопровождались насилием, погромами и уничтожением имущества. Участники использовали в качестве оружия металлические трубы, палки, камни и другие подручные предметы.

12 подсудимых сейчас отбывают наказания за другие преступления

После этого в колонию прибыла группа следователей, принявших у осужденных более 120 заявлений. В них заключённые жаловались на вымогательство денег и избиения со стороны сотрудников администрации.

Родные подсудимых пришли поддержать их на оглашении приговора

Защита просила оправдать подсудимых, доказывая, что события в колонии № 6 были не массовыми беспорядками, а мирной акцией протеста.

Прения сторон завершились в начале февраля, после чего судебная коллегия удалилась в совещательную комнату для постановления приговора. Его готовили почти два месяца.

Защита настаивала, что подсудимые участвовали в мирной акции протеста

На заседание сегодня пришли более десятка родных подсудимых. Конвой доставил всех фигурантов практически без задержек. По требованиям безопасности на каждого из них в зале приходится по несколько полицейских и представителей спецназа судебных приставов. Пятеро обвиняемых на время судебного следствия находились под подпиской о невыезде. Остальные отбывают наказание по предыдущим приговорам.

Оглашение приговора затянется на два дня Все участники процесса ведут себя спокойно — агрессии или других эмоций не проявляют и внимательно слушают судью. Та, держа в руках папку с пачкой листов внушительных размеров, обстоятельно зачитывает страницу за страницей. С первых строчек можно предположить, что он будет обвинительным — в приговоре звучат слова, что суд установил факт подготовки фигурантов дела к совершению массовых беспорядков в ИК-6.

Порядок в зале обеспечивают полицейский конвой и спецназ судебных приставов

Ожидается, что оглашение приговора продлится до вечера и продолжится 13 апреля. Итог заседания читайте позже на 74.ru.

Бунт в колонии № 6 в ноябре 2012-го обернулся кадровыми перестановками в исправительном учреждении. 23 декабря 2014 года начальника колонии Дениса Механова за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное изготовление оружия приговорили к трём годам лишения свободы условно с запретом занимать должности в системе ФСИН на тот же срок. Весной 2015-го ему вменили новые поборы с заключенных, но от наказания освободили по амнистии.

Приговор организаторам и участникам беспорядков в ИК-6 готовили почти два месяца

Первый приговор за участие в массовых беспорядках возле ИК-6 вынесли в феврале 2016 года в копейском суде. К двум годам и трём месяцам колонии строгого режима приговорили Владислава Хабирова. Он не был заключенным и долгое время находился в федеральном розыске.

В Челябинском облсуде сейчас идёт процесс по делу 13 участников другого бунта. Их обвиняют в организации, участии и призывах к массовым беспорядкам в СИЗО-1.