Жительница Твери поблагодарила полицейских

На имя начальника Управления МВД России по Тверской области поступило обращение от жительницы поселка Химинститута областного центра. Женщина поблагодарила тверских полицейских за оказанную помощь.

В январе заявительница заказывала мебель у частного мастера. Не убедившись в его благонадежности и не подписав никакого договора, женщина заплатила неизвестному 15 тысяч рублей за товар. Злоумышленник, получив предоплату, скрылся и на связь с заказчицей не выходил.

Осознав, что стала жертвой не чистого на руку человека, женщина обратилась в полицию. Её делом занимались участковые уполномоченные пункта полиции в посёлке Химинститута Руслан Григорян , Максим Баринов и Санасар Агамалян. Полицейские в короткий срок установили личность и местонахождение злоумышленника, который сознался в содеянном и пояснил, что полученные от заявительницы в качестве предоплаты за мебель деньги он потратил по своему усмотрению. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

В своем письме заявительница благодарит участковых за профессионализм, оперативность, грамотное, внимательное и вежливое отношение.

«Вы делаете очень нужную работу. Желаю здоровья, благополучия и спокойствия вам и вашим семьям. Берегите себя!», — написала женщина в своем обращении.