В Коломне задержали мужчину, у которого обнаружили героин 

Сотрудники полиции в подмосковной Коломне обнаружили у местного жителя около 2,5 граммов героина, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Одиннадцатого апреля в 11:45 в городском округе Коломна, улица Шилова у дома установлен и доставлен в полицию мужчина, ранее судимый, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 2,62 грамма героина», — сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье ««Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» УК РФ.