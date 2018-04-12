В Коломне задержали мужчину, у которого обнаружили героин

«Одиннадцатого апреля в 11:45 в городском округе Коломна, улица Шилова у дома установлен и доставлен в полицию мужчина, ранее судимый, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 2,62 грамма героина», — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье ««Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» УК РФ.