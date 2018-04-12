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Бывший директор НИИТО пока останется под домашним арестом
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Бывший директор НИИТО пока останется под домашним арестом 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Экс-директор НИИТО Михаил Садовой останется по решению Центрального районного суда Новосибирска под домашним арестом на три месяца — до июля 2018 года.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя, поэтому СМИ были ознакомлены только с резолютивной частью судебного постановления. Директору Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Михаил Садовой обвиняемому в присвоении или растрате в особо крупном размере — в его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ. Одному из самых известных новосибирских медиков грозит до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время трудовой договор с Михаилом Садовым расторгнут, также приостановлено его членства в партии «Единая Россия».
Фото: Ok.ru
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