Бывший директор НИИТО пока останется под домашним арестом

Экс-директор НИИТО Михаил Садовой останется по решению Центрального районного суда Новосибирска под домашним арестом на три месяца — до июля 2018 года.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя, поэтому СМИ были ознакомлены только с резолютивной частью судебного постановления. Директору Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Михаил Садовой обвиняемому в присвоении или растрате в особо крупном размере — в его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ. Одному из самых известных новосибирских медиков грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время трудовой договор с Михаилом Садовым расторгнут, также приостановлено его членства в партии «Единая Россия»

Фото: Ok.ru