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На станции Примыкание жители нашли обезглавленное тело мужчины
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На станции Примыкание жители нашли обезглавленное тело мужчины 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
В Заводском районе Саратова вчера, 11 апреля, местные жители обнаружили тело неизвестного человека.
Как сообщили очевидцы, поздно вечером случайный прохожий увидел на путях страшную картину. На железнодорожных путях станции Примыкание лежал обезглавленный труп мужчины. Очевидец сразу же вызвал полицейских. На место прибыли сотрудники полиции на транспорте, а также следственного управления следственного комитета на транспорте. Они устанавливают все обстоятельства ЧП.
Есть предварительная информация, что мужчина попал под состав.
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