Госдума ужесточила ответственность за злоупотребления в сфере госзакупок

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушения в сфере госзакупок. Инициатива была внесена на рассмотрение президентом РФ.

Закон дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ новыми статьями: 200.4 «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и 200.5 «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок».

Кроме того, поправками предлагается зафиксировать в статье 304 УК РФ ответственность за провокацию подкупа в сфере закупок и внести соответствующие изменения в статью 46 УК РФ о штрафах.

Злоупотребления при госзакупках

Согласно новой редакции статьи 200.4, вводится наказание «за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, совершаемое из корыстной или иной личной заинтересованности лицами, которые не являются должностными лицами, или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации».

Если причинен крупный ущерб, то устанавливается максимальное наказание — лишение свободы до 3 лет. При особо крупном ущербе или совершении деяния группой лиц по предварительному сговору последует лишение свободы до 7 лет.

Подкуп и провокация

В соответствии с нормами статьи 200.5 предусматривается ответственность за подкуп лиц в целях противоправного влияния на принимаемые ими решения. Максимальное наказание — лишение свободы до 3 лет. В случае совершения такого деяния группой лиц по предварительному сговору (или если подкуп совершен в крупном размере) последует лишение свободы до 7 лет. При особо крупном размере подкупа — до 8 лет.

Во всех этих случаях лишение свободы может быть дополнено штрафом, кратным сумме подкупа: в размере 10-кратной, 30-кратной и 40-кратной суммы подкупа. При этом под крупным размером подкупа признается сумма, превышающая 150 тыс. рублей, под особо крупным — превышающая 1 млн рублей.

Одновременно в проекте закона предусматривается ответственность за незаконное получение указанными лицами денег, ценных бумаг или иного имущества, а также за незаконное пользование ими. За это предлагается наказывать лишением свободы до 3 лет со штрафом до 20-кратной суммы подкупа или без такового.

При совершении преступления группой лиц по предварительному сговору (или когда оно сопряжено с вымогательством предмета подкупа или с подкупом в особо крупном размере) устанавливается лишение свободы до 10 лет со штрафом до 50-кратной суммы подкупа или без такового. За особо крупный размер последует лишение свободы до 12 лет со штрафом до 50-кратной суммы подкупа или без такового.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменение в статью 304 УК РФ, предусматривающую ответственность за провокацию подкупа указанных лиц с наказанием в виде лишения свободы до 5 лет.