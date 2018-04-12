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В Курской области гендиректор организации незаконно трудоустроил бывшего госслужащего
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В Курской области гендиректор организации незаконно трудоустроил бывшего госслужащего 

Курские известия 36 минут назад
Фото: Курские известия
Прокурор возбудил в отношении нарушителя административное дело, кроме того суд обязал его выплатить штраф в 20 тыс. руб.
Согласно ТК РФ и Федеральному закону РФ «О противодействии коррупции» граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, после увольнения в течение двух лет при заключении трудовых договоров обязаны сообщать работодателю сведения о последнем месте службы.
При этом новый работодатель в течение 10 дней должен сообщить о заключении договора работодателя государственного служащего по последнему месту его службы.
Как было установлено во время проверки, генеральный директор коммерческой организации принял на работу бывшего судебного пристава. Но соответствующее письмо не отправил по последнему месту работы сотрудника.
В результате прокурор возбудил в отношении гендиректора дело об административном правонарушении по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Суд назначил нарушителю штраф в 20 тыс. руб.
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