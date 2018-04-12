Ещё
Штрафы за нарушение требований промышленной безопасности повысят в пять раз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штрафы за нарушение требований промышленной безопасности повысят в пять раз 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
В Уголовный кодекс (УК) внесут новую статью о нарушениях требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Максимальный штраф за это увеличится с 80 тысяч до 400 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении.
В настоящее время ответственность за подобные преступления, приведшие к тяжким последствиям, предусмотрена сразу тремя статьями Уголовного кодекса. Как ранее пояснил заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Рыбас, данный закон призван унифицировать близкие составы преступлений в новой статье УК. Также документ резко повышает максимальный штраф за повышение подобных преступлений.
За 2013 — 2015 годы на опасных производственных объектах произошло 457 аварий, приведших к гибели 619 человек.
Парламентская газета: последние новости
В Екатеринбурге мать и сын приговорены к 16,5 и 15,5 года за убийство почтальона из-за пенсий ФСБ предотвратила теракты в нескольких регионах СК Иркутской области устанавливают причины смерти сотрудника Росгвардии в тире Ангарска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода118
Экс-президент США дал разумный совет Трампу225
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»19
Рубль начал утро с очередного падения98
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая161
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
01:00
До Химок пустят скоростной водный маршрут
Новости Москвы
00:31
На Весеннем фестивале будет рекордное число тюльпанов
Новости Москвы
01:00
«Тройку» будут принимать в Петербурге
Новости Москвы
00:19
Тулеев попросил прокуратуру защитить его честь
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение