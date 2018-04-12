Штрафы за нарушение требований промышленной безопасности повысят в пять раз

В Уголовный кодекс (УК) внесут новую статью о нарушениях требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Максимальный штраф за это увеличится с 80 тысяч до 400 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении. В настоящее время ответственность за подобные преступления, приведшие к тяжким последствиям, предусмотрена сразу тремя статьями Уголовного кодекса. Как ранее пояснил заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Рыбас , данный закон призван унифицировать близкие составы преступлений в новой статье УК. Также документ резко повышает максимальный штраф за повышение подобных преступлений. За 2013 — 2015 годы на опасных производственных объектах произошло 457 аварий, приведших к гибели 619 человек.