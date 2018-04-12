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В Петербурге разбойник в лыжной маске вынес из салона связи 270 тысяч рублей
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В Петербурге разбойник в лыжной маске вынес из салона связи 270 тысяч рублей 

Интересант 41 минуту назад
Петербургская полиция ищет неизвестного налетчика, совершившего накануне нападение на магазин связи в Кировском районе.
Как сообщили сегодня в городском главке МВД РФ, 11 апреля около 20.00 в помещение магазина, расположенного на проспекте Стачек 66, вошел злоумышленник. Его лицо закрывала лыжная маска. Угрожая менеджеру салона похожим на пистолет предметом, он похитил подготовленный для инкассации мешок с выручкой. Ущерб пострадавшая сторона оценила в 270 тысяч рублей.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой), проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия», — отметили в ведомстве.
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