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Жителя Архангельска обвиняют в убийстве двух таксистов
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Жителя Архангельска обвиняют в убийстве двух таксистов 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МУРМАНСК, 12 апр — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение 29-летнему жителю Архангельска в убийстве двух таксистов и полагают, что нападений могло быть больше, сообщает СУСК РФ по региону.
По версии следствия, 21 декабря 2017 года и 10 января 2018 года на Талажском шоссе в городе Архангельске обвиняемый напал на двух водителей такси, которым нанес множественные ножевые ранения.
Отмечается, что в момент задержания у подозреваемого на лице и других частях тела были зафиксированы телесные повреждения — ссадины и кровоподтеки, которые, согласно медицинскому заключению, образовались с 28 декабря 2017 года по 10 января 2018 года.
"У следствия есть основания полагать, что в указанный период времени обвиняемый мог совершить нападение на неустановленного потерпевшего (потерпевших), который оказал активное сопротивление, но после случившегося в правоохранительные органы не обращался", — говорится в сообщении.
Сам обвиняемый не смог объяснить, откуда у него появились повреждения. В настоящее время он находится на комплексной психолого-психиатрической экспертизе. Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «убийство двух лиц». Правоохранители просят жителей региона, располагающих необходимой следствию информацией, обратиться в СУСК.
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